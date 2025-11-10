Intossicato dal monossido a Paularo: uomo soccorso con l’elicottero

Un caso di intossicazione da monossido di carbonio ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso e dei Vigili del Fuoco a Paularo. A rimanere intossicato è stato un uomo di 60 anni, trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Tolmezzo, dove si trova attualmente sotto osservazione. Incolume, invece, la moglie che si trovava con lui.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente ci sarebbe una stufa a legna installata in un’abitazione priva della presa d’aria obbligatoria.

Con l’arrivo delle basse temperature e le prime accensioni di caldaie e stufe a gas, legna o pellet, torna alto l’allarme per il cosiddetto “killer silenzioso”. I Vigili del Fuoco raccomandano di far controllare attentamente gli impianti di riscaldamento per evitare rischi gravi per la salute.