Intossicato dal monossido: gravi lesioni cerebrali per Maurizio Chisciotti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gli esami medici ai quali è stato sottoposto hanno fatto emergere un quadro clinico grave e compromesso. Tac e risonanza magnetica, ai quali il 73enne Maurizio Chisciotti, il marito di Patrizia Pontani, la 66enne pordenonese morta la notte di Natale, nella casa vacanze di Forni di Sopra, a causa delle esalazioni da monossido prodotte dalla caldaia, hanno evidenziato gravi lesioni cerebrali dovute, principalmente, alla prolungata esposizione al gas.

L’uomo, ex funzionario di banca, è ricoverato nella camera iperbarica dell’ospedale Cattinara di Trieste. La prognosi è riservata. Intubato e ventilato, è stato posto in coma farmacologico: una sorta di standby per proteggere le funzioni vitali del cervello.

La figlia Laura si trova sempre al Cattinara ma nel reparto di Rianimazione. E’ sveglia e cosciente anche se, come il padre, è sottoposta a cicli iperbarici.

Era stata lei, la notte di Natale, ad accusare un continuo malessere e a messaggiare con il fidanzato, che si trova in Toscana, il quale, preoccupato della situazione, aveva allertato i soccorsi.

Sul posto, a Forni di Sopra, erano giunti i vigili del fuoco del distaccamento locale insieme ai colleghi di Tolmezzo che avevano trovato la 28enne affacciata alla finestra in condizioni critiche. Sospettando una fuga di monossido di carbonio, i pompieri avevano indossato gli autorespiratori ed erano entrati nell’alloggio dove avevano trovato, a letto, Maurizio Chisciotti, che respirava a fatica mentre la moglie era incosciente.

I soccorritori, ai quali la strumentazione segnalava una pericolosa concentrazione di monossido, avevano immediatamente aperto tutte le finestre per areare i locali, portando le tre persone all’esterno dell’abitazione. Quindi erano iniziate le manovre di rianimazione cardiopolmonare sulla donna esanime, che è poi è deceduta.