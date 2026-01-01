Intrappolato nel lago ghiacciato, salvato piccolo Bambi a Cave

Un giovane cervo è stato salvato questa mattina sulle acque ghiacciate del lago di Cave del Predil, a Tarvisio. L’animale era rimasto intrappolato vicino alla riva, con le zampe bloccate nel ghiaccio e impossibilitato a muoversi o a liberarsi autonomamente. Dopo la segnalazione, sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tarvisio. I soccorritori hanno utilizzato una corda, riuscendo ad agganciare il piccolo Bambi e a trarlo lentamente in salvo fino a terra. Una volta al sicuro, è stato verificato che il giovane animale non presentasse ferite.

Accompagnato ai margini del bosco, il cervo è stato quindi liberato in sicurezza.