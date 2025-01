Intrappolato nella secca a Lignano: delfino salvato da morte certa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un esemplare di stanella – simile ad un delfino – è stato salvato oggi, a Lignano, da una morte quasi certa. Il mammifero, infatti, era rimasto intrappolato, all’altezza di via Lovato, nella secca della laguna. E, in assenza di un tempestivo intervento, che ha coinvolto numerosi operatori, difficilmente sarebbe sopravvissuto.

La segnalazione del cetaceo in difficoltà è arrivata poco dopo le 9 di questa mattina, dalla polizia locale. Gli agenti erano stati allertati da un ciclista, che aveva notato, all’altezza del canale di Bevazzana, un delfino in appena 30 centimetri d’acqua.

Sono state due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento locale ad attivarsi immediatamente; operando assieme ai veterinari e al personale del Wwf Area Marina Protetta di Miramare, del Dipartimento di Biomedicina dell’università di Padova, dell’associazione DelTA, della Cooperativa Shoreline e dell’associazione Morigenos della Slovenia, i pompieri hanno raggiunto il cetaceo e lo hanno caricato in una barella galleggiante.

Le condizioni in cui versava la stenella – con una pinna incastrata nel fango e incapace di muoversi a causa dell’acqua troppo bassa – avevano destato preoccupazione tra gli esperti. L’aumentare della marea rischiava, in quelle condizioni, di peggiorare ulteriormente la situazione, rendendo più difficili le emersioni che l’animale compie regolarmente per respirare.

Dopo tutti i controlli medici e con la costante presenza del personale veterinario, utilizzando un’imbarcazione i vigili del fuoco hanno trasportato la barella con il delfino fino in mare aperto. Qui il mammifero è stato liberato e, per la felicità di tutti, ha preso il largo e, quindi, a nuotare in tranquillità.