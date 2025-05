Invade la corsia opposta e si schianta contro Suv: gravissimo un 76enne

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina a San Giovanni di Casarsa: un’auto, guidata da uomo di 76 anni, del posto, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con un Suv guidato da una donna, di 54 anni, residente a Molveno, in provincia di Trento.

L’anziano è stato trasportato, in condizioni disperate, all’ospedale di San Vito al Tagliamento; meno gravi sono invece le condizioni della conducente dell’altro veicolo.

Sul posto sono giunti l’elicottero sanitario e un’ambulanza, supportati dai vigili del fuoco del locale distaccamento. La strada regionale che collega Casarsa a San Vito è momentaneamente chiusa al traffico.