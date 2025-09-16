  • Aiello del Friuli
martedì 16 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Non riescono ad entrare a scuola, per ripicca lordano muri e...
Invase il campo del Friuli per un selfie con Dybala, condannato...
Bomba d’acqua su Gemona, disagi nel Goriziano
Manovra da 277 milioni per sanità, scuole e viabilità
Forni Avoltri, inaugurato il nuovo sportello ATM di PrimaCassa FVG
Italian Bike Week 2025: a Lignano Sabbiadoro si accendono i motori...
Bando per incentivare competitività delle Pmi
Precarietà nella Giustizia: la protesta dei dipendenti dei tribunali del FVG
La Via dei Sapori compie 25 anni e si regala un...
Maltempo, disagi tra Gorizia e Cormons
Invase il campo del Friuli per un selfie con Dybala, condannato tifoso iracheno

L'incursione durante Udinese Roma del 14 aprile 2024: fu anche destinatario di un Daspo di 2 anni
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’incursione sul campo dello Stadio Friuli per scattare un selfie con l’attaccante della Roma Paulo Dybala gli era già costata un Daspo di due anni. Oggi è arrivata anche la sanzione penale. Per quella invasione, Morteza Rasuli, 23enne di origine irachena residente in Austria, è stato condannato dal giudice Daniele Faleschini Barnaba del Tribunale di Udine anche a 10 giorni di arresto e una multa di 440 euro.

L’episodio risale all’incontro tra i giallorossi e l’Udinese del 14 aprile 2024. Al 70° minuto, dopo il gol dell’1 a 1 di Lukaku su assist proprio del giocatore argentino, il giovane scavalcò le recinzioni dello stadio e raggiunse Dybala. Scattata la fotografia, uscì dal campo a gambe levate per evitare gli steward. Dopo 3 minuti il difensore giallorosso Evan N’Dicka si accasciò a terra per un malore e la partita fu rinviata. Gli ultimi 18 minuti furono giocati il 25 aprile e la Roma si aggiudicò il match per 2 a 1 con un gol di Cristante.

Il giudice ha concesso al 23enne, difeso dall’avvocato Maddalena L’Arocca, la sospensione della pena e la non menzione nel casellario giudiziale.

