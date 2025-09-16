Invase il campo del Friuli per un selfie con Dybala, condannato tifoso iracheno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’incursione sul campo dello Stadio Friuli per scattare un selfie con l’attaccante della Roma Paulo Dybala gli era già costata un Daspo di due anni. Oggi è arrivata anche la sanzione penale. Per quella invasione, Morteza Rasuli, 23enne di origine irachena residente in Austria, è stato condannato dal giudice Daniele Faleschini Barnaba del Tribunale di Udine anche a 10 giorni di arresto e una multa di 440 euro.

L’episodio risale all’incontro tra i giallorossi e l’Udinese del 14 aprile 2024. Al 70° minuto, dopo il gol dell’1 a 1 di Lukaku su assist proprio del giocatore argentino, il giovane scavalcò le recinzioni dello stadio e raggiunse Dybala. Scattata la fotografia, uscì dal campo a gambe levate per evitare gli steward. Dopo 3 minuti il difensore giallorosso Evan N’Dicka si accasciò a terra per un malore e la partita fu rinviata. Gli ultimi 18 minuti furono giocati il 25 aprile e la Roma si aggiudicò il match per 2 a 1 con un gol di Cristante.

Il giudice ha concesso al 23enne, difeso dall’avvocato Maddalena L’Arocca, la sospensione della pena e la non menzione nel casellario giudiziale.