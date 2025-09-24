Invasione di coleotteri della farina a Jalmicco

Un’improvvisa infestazione di Tribolium castaneum, più comunemente noto come coleottero rosso della farina, ha interessato negli ultimi giorni Jalmicco, frazione di Palmanova. L’apparizione e la rapida proliferazione di questo insetto, fastidioso e dannoso per derrate alimentari come cereali, pasta e frutta secca, sono state segnalate al Comune da numerosi residenti.

Il sindaco Giuseppe Tellini ha immediatamente contattato l’Azienda Sanitaria e l’ERSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale) per ottenere delucidazioni. Entrambi gli enti non sono competenti sul caso, ma hanno rassicurato sul fatto che l’insetto non costituisce alcun pericolo per la salute pubblica.

“Non ci sono rischi per la comunità e la salute pubblica,” rassicura il sindaco Giuseppe Tellini. L’amministrazione della città stellata è ora all’opera per individuare il focolaio, probabilmente posizionato in una zona di stoccaggio con farina avariata. “Dopo aver localizzato l’origine del problema – prosegue Tellini -, procederemo con una disinfestazione mirata ed efficace”.