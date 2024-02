Invece di ammodernare la casa vacanze, usa i soldi pubblici per altri fini

Dovrà restituire alla Regione il contributo che la Camera di Commercio di Udine gli aveva assegnato nel 2012 per eseguire alcune migliorie su una struttura dichiarata essere a tutti gli effetti una casa vacanze.

Lo ha stabilito la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, che ha condannato la società Emmegi e il suo rappresentante legale, Mario Sabino, al pagamento di 64mila e 758 euro.

Finanziamento che, secondo la Procura regionale, dopo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Udine, la stessa Emmegi avrebbe percepito indebitamente con l’intento di ampliare, ristrutturare e ammodernare un immobile in via Gorizia a Gonars. Un’operazione, comprensiva dell’acquisto di attrezzatura, da 176mila euro.

Un edificio che Sabino, in base ad un contratto stipulato con la proprietaria, ovvero la moglie, aveva indicato come casa vacanze.

Fin qui tutto regolare, tanto che la Camera di Commercio aveva assegnato all’imprenditore l’acconto di 64mila e 758mila euro su un contributo complessivo di 84mila e 153 euro.

I successivi accertamenti, così ha evidenziato la Procura, hanno accertato però come Sabino avesse impiegato il finanziamento pubblico per finalità diverse da quelle dichiarate alla Camera di commercio che, a sua volta, era stata indotta in errore sulla base di artifici e raggiri.

E’ emersa, in particolare, la mancanza dell’effettivo esercizio, da parte della Emmegi, di attività di locazione nella casa vacanze di Gonars. Non solo: mentre erano state emesse fatture per operazioni inesistenti nell’edificio di Gonars, così come per la fornitura degli arredi, la moglie di Sabino avrebbe utilizzato parte del contributo per acquistare un appartamento a Udine finito all’asta.

Il danno, sempre secondo la Procura, è riferibile a titolo di dolo e solidamente alla Emmegi e al suo legale rappresentante. Da qui la condanna della Corte dei Conti al pagamento a favore della Regione del finanziamento percepito.