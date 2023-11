E’ caccia al pirata della strada che ieri sera, in via Kennedy a San Daniele del Friuli, ha investito in prossimità delle strisce pedonali una donna rumena di 40 anni ed è poi scappato senza prestare soccorso.

La donna ha riportato traumi agli arti inferiori ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno acquisito testimonianze e i filmati del sistema di videosorveglianza della zona per cercare di risalire all’automobilista.