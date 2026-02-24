Investe un ciclista e fugge: denunciato dai carabinieri

Dopo aver investito un ciclista, si era allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. Il conducente della vettura che aveva causato l’incidente è stato però rintracciato e denunciato in poche ore dai carabinieri. L’episodio è avvenuto la mattina del 18 febbraio ad Aiello del Friuli, dove un 28enne residente nella Bassa friulana, alla guida della propria auto, aveva urtato una bicicletta condotta da un 74enne del posto.

A seguito dell’impatto l’anziano era caduto sull’asfalto ed era stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Palmanova per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione Carabinieri di Cervignano del Friuli che, grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, sono riusciti a identificare rapidamente il veicolo e il guidatore. Il giovane è stato quindi deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria con le accuse di lesioni personali stradali e omissione di soccorso.