Investì e uccise Giorgio Munaretto, 91enne condannato a 11 mesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha investito e ucciso Giorgio Munaretto, 87 anni di Latisana, mentre attraversava le strisce pedonali con la sua bicicletta. Il gup di Udine Mariarosa Persico ha condannato con il rito abbreviato Antonio Farano, 91 anni di San Donà di Piave, a 10 mesi e 20 giorni di reclusione, pena sospesa, per omicidio stradale.

Il tragico incidente avvenne il 18 gennaio dello scorso anno, a Crosere di Latisana. La vittima, ex ristoratore, stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa, quando venne centrato dalla Fiat 500 guidata dal 91enne. Stando alle rilevazioni, Farano stava viaggiando alla velocità 58 chilometri orari, 8 in più del limite, e non reagì in maniera tempestiva alla presenza di Munaretto nonostante l’ampia visibilità.

Lo schianto non lasciò scampo all’87enne. Rianimato dai sanitari giunti sul posto, il ciclista fu trasferito all’ospedale cittadino, dove morì poco dopo nonostante gli sforzi di medici e infermieri.

Il gup ha disposto per Farano anche la sospensione per due anni della patente.