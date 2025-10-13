  • Aiello del Friuli
lunedì 13 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Investì e uccise Giorgio Munaretto, 91enne condannato a 11 mesi
Udine, maxi-corteo pro-Palestina: in 10mila per chiedere Israele fuori dalla FIF
Corteo pro Pal, "Eventuali malintenzionati infiltrati saranno isolati"
Anziana udinese truffata da finti carabinieri: spariti tutti i suoi averi
Tamponamento a catena a Udine, coinvolti un bus e tre auto
Ladri in azione ieri sera a Corno di Rosazzo
Bofrost partecipa al congresso "Spazio nutrizione 2025"
Tre giorni per reclutare nuovo personale in regione
Assestamento di bilancio: oltre 14 milioni alla Destra Tagliamento
Corteo pro Pal e Italia- Israele, diverse modifiche alla viabilità
Cronaca

Investì e uccise Giorgio Munaretto, 91enne condannato a 11 mesi

Il tragico incidente avvenne il 18 gennaio dello scorso anno, a Crosere di Latisana.
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha investito e ucciso Giorgio Munaretto, 87 anni di Latisana, mentre attraversava le strisce pedonali con la sua bicicletta. Il gup di Udine Mariarosa Persico ha condannato con il rito abbreviato Antonio Farano, 91 anni di San Donà di Piave, a 10 mesi e 20 giorni di reclusione, pena sospesa, per omicidio stradale.

Il tragico incidente avvenne il 18 gennaio dello scorso anno, a Crosere di Latisana. La vittima, ex ristoratore, stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa, quando venne centrato dalla Fiat 500 guidata dal 91enne. Stando alle rilevazioni, Farano stava viaggiando alla velocità 58 chilometri orari, 8 in più del limite, e non reagì in maniera tempestiva alla presenza di Munaretto nonostante l’ampia visibilità.

Lo schianto non lasciò scampo all’87enne. Rianimato dai sanitari giunti sul posto, il ciclista fu trasferito all’ospedale cittadino, dove morì poco dopo nonostante gli sforzi di medici e infermieri.

Il gup ha disposto per Farano anche la sospensione per due anni della patente.

