Investì e uccise infermiere, patteggia un anno di reclusione

Lorenzo D’Alonzo, infermiere di 28 anni, fu investito e ucciso mentre stava tornando a casa in bicicletta dopo il lavoro. Per la sua morte Sofiane Bandaogo, cittadino del Burkina Faso di 25 anni, ha patteggiato un anno di reclusione davanti al Gup di Pordenone. La sua patente è stata sospesa per un anno. Il tragico incidente avvenne nella tarda serata del 29 dicembre 2022. D’Alonzo, originario di Atessa in provincia di Chieti, aveva appena finito il proprio turno in ospedale. Mentre stava attraversando viale Grigoletti in sella alla propria bicicletta, fu investito dalla Fiat 500 guidata dal giovane straniero, che non si accorse del ciclista. L’infermiere fu sbalzato di sella e le ferite riportate nello scontro non gli lasciarono scampo. L’auto stava procedendo a 75 chilometri orari, 25 in più rispetto al limite consentito.