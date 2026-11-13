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Cronaca
La Regione stanzia risorse a Promoturismo per piste e impianti

Investimenti per 22 milioni sui poli sci del Fvg

Previsti interventi anche negli infopoint e su spiagge e terme
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

Un pacchetto di 22 milioni di euro per interventi che dovranno essere completati nel 2028. La giunta regionale su proposta dell’assessore al Turismo, Sergio Emidio Bini, ha stanziato le risorse a Promoturismo Fvg con l’obiettivo di effettuare una serie di interventi sui poli del territorio.

Sullo Zoncolan sono previsti 2,66 milioni di euro destinati al potenziamento degli impianti di innevamento allo sviluppo dei percorsi bike, all’ampliamento e alla riprofilatura della pista 4 e all’adeguamento tecnologico del polo.

A Tarvisio arriveranno 3 milioni di euro per lo sviluppo dell’area Angelo e la riqualificazione del ristoro Florianca. Per Sella Nevea sono stanziati 750mila euro, che serviranno a realizzare sistemi per il distacco programmato delle valanghe e a sviluppare l’area del parco giochi.

Il polo di Forni di Sopra potrà contare su 1 milione di euro per la riqualificazione dello chalet Varmost e della baita Davost, oltre che per lo sviluppo dei percorsi bike.

A Piancavallo sono destinati 1,55 milioni di euro per lo sviluppo dell’offerta bistagionale nell’area Col Alto-Roncjade e il rifacimento delle sale comando del Tremol 1 e della Pista Sole. Infine, per Sappada sono previsti 1,95 milioni di euro, destinati al potenziamento degli impianti di innevamento, alle opere di protezione dalle valanghe e alla realizzazione di una nuova cabina di media tensione presso la stazione di monte di Cima Sappada.

A queste risorse si aggiungono 8,7 milioni di euro per progettazioni e interventi comuni a tutti i poli, tra cui l’acquisto di mezzi battipista e mezzi d’opera e le revisioni obbligatorie degli impianti di risalita.

Si sono poi 2,4 milioni per gli infopoint di Aquileia, Tolmezzo, Trieste, Cividale e Miramare, la riqualificazione e l’adeguamento antincendio della darsena di Lignano, la sede di PromoTurismoFVG a Martignacco, le terme di Arta, la spiaggia di Lignano e la cabina di media tensione delle Terme di Grado.

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