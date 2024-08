Investimenti per 275 milioni di euro nella sanità regionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Investimenti nella sanità del Friuli Venezia Giulia per complessivi 275 milioni tra fondi statali e regionali sono stati approvati dalla giunta Fedriga. La fetta più consistente, oltre 220 milioni, servirà per proseguire lavori di riqualificazione delle strutture dei tre poli ospedalieri di Udine, Pordenone e Trieste. La restante fetta di 55 milioni andrà ad investimenti utili a rinnovare e implementare la dotazione tecnologica delle Aziende sanitarie, e nel dettaglio 25 milioni saranno destinati all’Asu Friuli Centrale, 15 all’Asu Giuliano Isontina, 10 all’As Friuli occidentale, mentre 2.5 ciascuno sono stati riservati a Burlo Garofolo e Cro di Aviano.

Con la delibera viene così approvata la nuova programmazione regionale degli interventi di investimento proposti dalle Aziende

ospedaliere, che saranno inseriti nel futuro Accordo di programma tra Regione e Stato per investimenti sanitari. I siti su cui si andrà ad intervenire con i 220 milioni e mezzo di euro stanziati, sono il polo ospedaliero di Udine, il comprensorio ospedaliero di Cattinara di Trieste e il polo

ospedaliero di Pordenone: 160 milioni di euro sono in quota statale mentre poco più di 60 milioni di euro sono in cofinanziamento regionale.