Investimenti record nei servizi educativi a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Più posti nei nidi, servizi scolastici ampliati, mense potenziate e nuovi strumenti per sostenere famiglie e giovani. Udine punta sull’educazione come leva strategica per il futuro e presenta i risultati delle proprie politiche educative al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, durante l’incontro “Orizzonti educativi. Il valore condiviso”.All’evento era presente anche l’ex ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che ha promosso il modello udinese: “Udine ha imboccato una direzione giusta: investire sull’educazione significa investire sul futuro della comunità”.Il Comune ha illustrato numeri e investimenti degli ultimi anni: i posti nei nidi comunali e convenzionati sono cresciuti del 28%, passando da 331 a 426, con una riduzione del 30% delle liste d’attesa. In aumento anche le risorse economiche dedicate ai servizi per l’infanzia e alla ristorazione scolastica, che oggi coinvolge oltre 3.500 alunni.Potenziati anche preaccoglienza, doposcuola, centri estivi e servizi inclusivi per studenti con disabilità, Dsa e Bes. Tra gli strumenti attivati anche Officine Giovani, Informagiovani e Punto Luce, pensati per accompagnare i ragazzi in percorsi di autonomia, ascolto e partecipazione.