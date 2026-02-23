  • Aiello del Friuli
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Investimento a Pinzano e incidente a Brugnera: ubriachi i conducenti
Fvg Connection, Callari: la sfida è sburocratizzare
Attrarre e trattenere talenti, nuove misure per le imprese
Conosci la carrozzeria? Ivicolors avvicina i giovani al mestiere del futuro
Comunità e montagna in sicurezza, consegnati due defibrillatori
Sappada è pronta a celebrare i suoi olimpionici, Vittozzi e Graz
Competere sui mercati globali con l'Ia: appuntamenti formativi per le aziende
Naufragio dell'audace al largo di Grado, 4 indagati
Festival Il Mondo Fuori: Cormòns risponde con la cultura
Scontro furgone-scooter, muore un centauro 60enne a Monfalcone
Cronaca

Investimento a Pinzano e incidente a Brugnera: ubriachi i conducenti

Denunciate 10 persone negli ultimi 20 giorni per guida in stato di ebbrezza
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Prima l’investimento di un adolescente, poi uno schianto con feriti: due incidenti avvenuti rispettivamente a Pinzano al Tagliamento e Brugnera riaccendono i riflettori sul pericolo dell’alcol alla guida. Nel primo caso una conducente, risultata ubriaca ai controlli, ha travolto un giovane che stava attraversando la carreggiata, provocandogli un trauma cranico e il ricovero in ospedale. Nel secondo episodio, un automobilista positivo all’etilometro ha causato un incidente stradale con feriti.

I due sinistri rappresentano solo alcuni degli episodi emersi durante i controlli effettuati dai Carabinieri nelle ultime settimane nella Destra Tagliamento, che hanno portato alla denuncia complessiva di dieci automobilisti in venti giorni. Per i trasgressori è scattato il ritiro immediato della patente, mentre i veicoli sono stati sottoposti a fermo o sequestro amministrativo, oppure affidati a persone idonee. Un bilancio che, sottolineano i militari dell’Arma, indica come non si possa abbassare la guardia sulle condotte di guida pericolose.  Proprio per questo pattugliamenti e verifiche continueranno senza tregua in tutta la provincia di Pordenone.

Un bilancio che, sottolinea il Colonnello Emanuele Spiller, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pordenone, dimostra quanto sia ancora diffusa la pericolosa abitudine di mettersi al volante dopo aver bevuto. L’Arma ribadisce la linea dura: pattugliamenti e verifiche continueranno senza tregua in tutta la provincia di Pordenone, perché prevenire oggi significa evitare nuove tragedie domani.

