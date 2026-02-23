Investimento a Pinzano e incidente a Brugnera: ubriachi i conducenti

Prima l’investimento di un adolescente, poi uno schianto con feriti: due incidenti avvenuti rispettivamente a Pinzano al Tagliamento e Brugnera riaccendono i riflettori sul pericolo dell’alcol alla guida. Nel primo caso una conducente, risultata ubriaca ai controlli, ha travolto un giovane che stava attraversando la carreggiata, provocandogli un trauma cranico e il ricovero in ospedale. Nel secondo episodio, un automobilista positivo all’etilometro ha causato un incidente stradale con feriti.

I due sinistri rappresentano solo alcuni degli episodi emersi durante i controlli effettuati dai Carabinieri nelle ultime settimane nella Destra Tagliamento, che hanno portato alla denuncia complessiva di dieci automobilisti in venti giorni. Per i trasgressori è scattato il ritiro immediato della patente, mentre i veicoli sono stati sottoposti a fermo o sequestro amministrativo, oppure affidati a persone idonee. Un bilancio che, sottolineano i militari dell’Arma, indica come non si possa abbassare la guardia sulle condotte di guida pericolose. Proprio per questo pattugliamenti e verifiche continueranno senza tregua in tutta la provincia di Pordenone.

Un bilancio che, sottolinea il Colonnello Emanuele Spiller, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pordenone, dimostra quanto sia ancora diffusa la pericolosa abitudine di mettersi al volante dopo aver bevuto. L’Arma ribadisce la linea dura: pattugliamenti e verifiche continueranno senza tregua in tutta la provincia di Pordenone, perché prevenire oggi significa evitare nuove tragedie domani.