Investimento mortale a Ronchi dei Legionari: vittima una donna di 78 anni

Tragico incidente ieri sera a Ronchi dei Legionari. Severina Lamon, di 78 anni originaria di Latisana e residente a Trieste, è deceduta dopo essere stata investita da un pick-up. Tutto è accaduto attorno alle 18.40, quando la vittima è arrivata in via Redipuglia per recarsi in una macelleria, accompagnata dal marito. Stando alle prime ricostruzioni, mentre la donna stava attraversando la strada per raggiungere il negozio, è sopraggiunto il furgone che l’ha colpita con una tale violenza da sbalzarla per una trentina di metri. Il terribile impatto non ha lasciato scampo alla vittima. I sanitari giunti sul posto assieme a polizia e carabinieri, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Inutile anche l’intervento dell’elisoccorso. Il marito, che ha assistito alla scena, si è sentito male ed è stato portato in ospedale a Monfalcone. La brusca frenata del pick-up ha causato anche un tamponamento a catena, nel quale sono state coinvolte tre automobili. Il traffico è rimasto paralizzato per diverso tempo. Le forze dell’ordine stanno indagando per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.