Investimento a Trieste, individuato il pirata della strada

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha una identità il pirata della strada che all’una di questa mattina ha investito un cittadino friulano residente a Trieste. Andando con ordine erano circa l’una di questa mattina quando una chiamata al 112 denunciava un investimento in via Giulia. Sul posto subito il personale del 118 che ha trovato l’uomo di 57 anni a terra e in stato di incoscienza, è stato intubato e portato in codice rosso all’ospedale di Cattinara, le sue condizioni restano ancora critiche ed è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. La polizia locale si è subito attivata per cercare di trovare l’auto responsabile dell’investimento rintracciata nel rione di San Giovanni, poco distante, già in mattinata. Il guidatore, un 45enne triestino, è stato già sentito nella caserma della Poliza Locale. L’auto pirata era stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza dislocate lungo via Giulia e dunque l’indagine era partita subito in discesa visto che in quell’orario la strada non è troppo trafficata. Le perizie dovranno dire a che velocità viaggiasse l’auto, il pedone dai primi rilievi stava attraversando sulle strisce, mentre resta da appurare lo stato psicofisico dell’automobilista e perché abbai deciso di non fermarsi.