Investita dalla propria auto mentre tenta di chiudere il garage

Il freno a mano dimenticato e il pavimento in pendenza hanno causato l’investimento parziale di una donna di 58 anni residente in via dei Fossati, a Venzone. L’incidente è accaduto alle 7 di questa mattina e ha portato sul posto i sanitari dell’elisoccorso regionale.

La donna era appena scesa dalla vettura per chiudere il basculante del garage, quando è stata travolta del mezzo dal veicolo. Soccorsa dal personale sanitario del 118, la 58enne è stata poi trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia a Udine in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tolmezzo per tutti gli accertamenti.