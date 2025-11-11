Investita e trascinata per 20 metri, Giuseppina muore vicino a casa

Ha perso la vita vicino a casa, in via Udine, investita e trascinata per 20 metri da una Mercedes classe A condotta da un 32enne di Cordenons. La vittima è la 75enne Giuseppina Cosmo, originaria di Auronzo di Cadore e residente a Pordenone. Ieri pomeriggio l’anziana stava camminando in via Udine, nella città del Noncello, quando, per cause in corso di accertamento della polizia locale, all’intersezione con via Sile è stata centrata dall’auto che usciva proprio dalla strada laterale.

Il conducente, ora indagato per omicidio stradale, probabilmente non si è accorto dell’urto con la donna e ha proseguito la corsa per una ventina di metri. Poi dev’essersi accorto che sotto la sua auto c’era qualcosa di ingombrante vicino alle ruote. E si è fermato.

Immediata l’attivazione dei mezzi di soccorso. I sanitari hanno immediatamente iniziato le manovre di soccorso e di rianimazione per poi trasportare Giuseppina Cosmo all’ospedale Santa Maria della Misericordia, dov’è morta a causa dei gravi traumi subiti durante il sinistro.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. La circolazione stradale lungo il tratto interessato dall’incidente è stato interrotto ed è rimasto chiuso fino al completamento dei rilievi.