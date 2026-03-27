Investita mentre attraversa la strada, ferita una donna ad Aviano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stata investita mentre attraversava la strada. Un impatto violento, quello avvenuto stamattina in via Pordenone, ad Aviano, nei pressi dell’ex Doimo, che ha fatto temere il peggio.

Una 35enne africana, che dimora nel comune della pedemontana pordenonese, stava attraversando l’ex provinciale 7 quando in prossimità delle strisce pedonali è stata centrata da una Jeep condotta da una cittadina americana che lavora in base. L’auto stava arrivando dal centro di Aviano ed era diretta verso Roveredo in Piano.

La 35enne è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza dal luogo in cui è avvenuto l’investimento. Immediata l’attivazione dei mezzi di soccorso. Sul posto, oltre a personale del 118 con ambulanza ed automedica, l’elisoccorso e i vigili del fuoco.

Parte della strada è stata chiusa al traffico per 20 minuti. La donna, una volta ricevute le prime cure, è stata condotta in condizioni serie all’ospedale di Pordenone. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla polizia locale. Gli agenti dovranno ora ricostruire la dinamica del sinistro e raccogliere la testimonianza delle persone coinvolte.