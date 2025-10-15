Investita mentre attraversa la strada per andare a scuola, grave una 18enne

Una studentessa 18enne è stata investita questa mattina, a Monfalcone, mentre stava attraversando la strada per recarsi a scuola. La giovane, che risiede nella città cantiere, si trovava in via Valentinis quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile, in prossimità delle strisce pedonali è stata travolta da una Ford Kuga alla guida della quale c’era un 33enne di origini polacche.

L’impatto è stato molto violento e la studentessa, dopo aver battuto contro il parabrezza della vettura, è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza rispetto al punto dove si era verificato l’impatto.

Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto personale sanitario del 118 con ambulanza ed elisoccorso. La giovane, una volta stabilizzata, è stata elitrasportata in gravi condizioni all’ospedale Cattinara di Trieste dov’è stata accolta nel reparto di Terapia intensiva. Ha riportato un importante trauma cranico. Illeso invece il conducente della macchina. Il veicolo, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto sotto sequestro.

Una settimana fa, a Precenicco, un’altra studentessa era stata investita da un furgone mentre stava attraverso la strada per andare a prendere l’autobus per andare a scuola. Era morta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.