domenica 14 Dicembre 2025
Investita sulle strisce pedonali di fronte a casa: morta 61enne

E' accaduto a Ronchi dei Legionari, la vittima è la 61enne Giuseppina Gherlani
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Attraversa la strada sulle strisce pedonali a pochi passi da casa e viene investita mortalmente da un’auto. Vittima dell’incidente accaduto oggi poco dopo le 12.30 in via Volontari della Libertà a Ronchi dei Legionari è una donna di 61 anni, Giuseppina Gherlani: ad investirla è stata una Fiat Panda alla cui guida c’era un’86enne di San Canzian d’Isonzo, rimasta illesa. La donna investita è stata sbalzata sull’asfalto e a nulla è valso l’intervento dei sanitari che hanno eseguito le operazioni di rianimazione: la 61enne, che abitava in un appartamento al piano terra di una palazzina situata di fronte al luogo in cui è avvenuto il sinistro, è morta poco dopo. Una strada, via Volontari della Libertà, da sempre molto trafficata perché è una delle direttive principali di collegamento tra Ronchi e la vicina Monfalcone: su quell’arteria inoltre si trovano diverse attività commerciali. Rilievi sul posto da parte dei Carabinieri di Ronchi.

