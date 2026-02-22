Investita sulle strisce pedonali, donna elitrasportata a Udine

Una donna di 58 anni è stata investita da un’auto sabato sera a Pravisdomini sulle strisce pedonali di via Roma. L’incidente è avvenuto poco prima delle 20. Dopo l’allarme, sul posto sono stati inviati i sanitari con ambulanza, automedica, e elicottero sanitario.

Dopo le prime cure, la donna è stata trasferita in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo: le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Alla guida dell’Alfa Giulia coinvolta un uomo di 44 anni, risultato negativo all’alcoltest. I carabinieri di Pordenone hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.