giovedì 16 Ottobre 2025
Cronaca

Investita sulle strisce pedonali, sabato l'ultimo saluto ad Alice

Il sindaco, che ha proclamato il lutto cittadino, ha scritto una lettera alle istituzioni: "Dateci gli strumenti per controllare la velocità nei centri urbani".
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Procura di Udine ha concesso il nullaosta alla sepoltura di Alice Morsanutto, la 17enne studentessa del liceo artistico Sello di Udine travolta e uccisa la settimana corsa, a Precenicco, da un furgone, mentre stava attraversando la strada, in prossimità delle strisce pedonali, per andare a prendere l’autobus per andare a scuola. I funerali saranno celebrati sabato pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Precenicco. La salma verrà poi sepolta nel cimitero di Pertegada, comune di origine della famiglia Morsanutto.

Intanto il sindaco di Precenicco, Andrea De Nicolò, che per la giornata di sabato ha proclamato il lutto cittadino, ha inviato una lettera all’Anci, ai primi cittadini del Friuli Venezia Giulia, al Consiglio regionale e al Governo con la richiesta urgente avviare modifiche normative in materia di sicurezza stradale.

“La richiesta incessante dei cittadini che rappresento – si legge nella missiva – è quella di garantire loro una maggiore sicurezza stradale. Tuttavia, come sindaco, mi ritrovo con le mani legate. Infatti il centro abitato di Precenicco è attraversato da due strade ex provinciali: la sr 56 dello Stella e la Sr 102 del Paludo. Che presentano lunghi rettilinei dove il limite di velocità è di 50 chilometri orari. È facile immaginare, però, come automobilisti indisciplinati sistematicamente superino abbondantemente questo limite, mettendo a grave rischio l’incolumità degli utenti più deboli della strada, in particolare pedoni e ciclisti”.

De Nicolò, a tal proposito, ha chiesto un intervento urgente alle istituzioni alle quali si è appellato. Come, per esempio, il permesso agli enti locali di installare autovelox fissi in tutti i centri abitati. “Questa misura – afferma il sindaco – sarebbe sicuramente efficace per far diminuire la velocità. Così come adeguare, modificare ed integrare le normative vigenti, a partire da quelle relative agli strumenti di rilevazione della velocità, affinché possano essere nuovamente utilizzate dalle amministrazioni comunali e dalle forze dell’ordine per la deterrenza e repressione della velocità eccessiva”.

