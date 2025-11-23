Investiti da un camion: un cane muore, l’altro veglia su di lui

Un camion ha investito questa mattina tre cani da caccia, che erano scappati da un’abitazione in via Casut a Brugnera. Uno è morto, l’altro è rimasto gravemente ferito ma, ugualmente, è rimasto a vegliare su di lui fino a quando è arrivato il personale del servizio veterinario dell’associazione Mi Fido di Te. L’altro cane, invece, è riuscito a tornare a casa.

Attraverso i microchip, il team del sodalizio, arrivato in via Casut con ambulanza e automedica, è riuscito ad individuare il proprietario dei quattro zampe. Il quale pare non essersi accorto che tre dei suoi cinque cani si erano allontanati.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Sacile che, oltre a provvedere alla deviazione del traffico, stanno cercando, anche attraverso la visione delle telecamere del sistema di videosorveglianza, di individuare il conducente del camion che dopo l’incidente, anziché fermarsi, è scappato.