Un uomo di 59 anni, residente in provincia di Udine, è stato investito questa mattina in Piazzale Cella. Alla guida di una Suzuki c’era un 61enne. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, il pedone è stato urtato dalla macchina ed è rovinato a terra. Soccorso da personale sanitario del 118, è stato condotto con l’ambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia.