Investito da un’auto mentre esce da scuola

Un ragazzino di dodici anni è stato investito oggi all’uscita da scuola. L’incidente si è verificato nella zona di piazza Garibaldi a Udine.

Per cause in corso di accertamento, lo studente, che frequenta la scuola media Manzoni, è stato centrato da un’auto mentre stava attraversando la strada.

L’impatto è stato violento, tanto che il dodicenne è stato sbalzato per due metri ed è rovinato a terra.

Sul posto sono subito accorsi i mezzi di soccorso, con ambulanza ed automedica. Ricevute le prima cure, il ragazzino è stato condotto in codice giallo all’ospedale di Udine. Ha riportato un trauma cranico con amnesia. GUARDA IL VIDEO