Investito dalla sua auto sulla rampa che porta al garage: anziano elitrasportato

E’ sceso dall’auto per aprire il garage ma, evidentemente, si è dimenticato di attivare il freno a mano. Così il veicolo, in pendenza, si è mosso e lui – un uomo ultrasettantenne – è rimasto bloccato tra la macchina e il muro. In via Kennedy, a San Daniele, questa mattina si sono vissuti momenti di apprensione.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno agganciato la vettura al verricello di uno dei propri mezzi di soccorso. Mentre un pompiere, entrato nella vettura dal portellone posteriore è sempre rimasto all’interno del veicolo per assistere l’autista ferito, gli altri hanno spostato l’autovettura fino a creare un varco per riuscire a liberare l’uomo. Poi, operando in piena sinergia con il personale sanitario, hanno estratto dalla vettura il ferito, che, per tutta la durata dei soccorsi, è rimasto cosciente. E’ stato quindi elitrasportato all’ospedale di Udine. Si è procurato delle lesioni ad un braccio e ad una gamba. Sul posto, per quanto di competenza, i carabinieri.