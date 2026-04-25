Investito in bici da un’auto, grave un anziano

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pordenone un anziano di 86 anni che, nella tarda mattinata di oggi, è rimasto coinvolto in un violento scontro stradale in viale della Stazione a Chions. L’incidente, avvenuto in corrispondenza di una curva, ha visto la bicicletta dell’uomo impattare contro una Lancia Ypsilon condotta da una 21enne di Cinto Caomaggiore.

A causa del forte urto, il ciclista è stato sbalzato violentemente sull’asfalto, riportando un trauma cranico. I soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure all’uomo per poi trasportarlo d’urgenza all’ospedale di Pordenone. Rilievi dei carabinieri.