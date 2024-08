Investito in bici muore dopo 2 mesi, esposto della moglie

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ciclista di 83 anni muore due mesi e mezzo dopo essere stato investito da un’auto: un 57enne residente a Budoia è stato indagato per omicidio stradale. La Procura di Pordenone, in seguito a un esposto della moglie dell’anziano, ha aperto un fascicolo per la morte di Gian Pietro Fort, anche lui di Budoia, avvenuta il 17 agosto. Domani l’autopsia sul corpo dell’83enne.

La vicenda risale al 29 maggio, quando l’automobile guidata dal 57enne, uscendo dalla rotonda di via Julia nel paese del Friuli occidentale, ha urtato la bicicletta dell’anziano, gettandolo a terra. L’uomo è stato subito portato all’opedale di Pordenone e il giorno successivo è stato ricoverato all’unità spinale dell’Ospedale di Udine per la frattura di una vertebra. Dopo un’operazione per il riallineamento della colonna vertebrale, a metà giugno l’anziano è stato ricoverato alla Rsa di Sacile e infine dimesso. Venerdì scorso è stato colto da un malore improvviso nella sua abitazione. L’uomo è stato portato d’urgenza al Santa Maria degli Angeli, dove è morto il giorno successivo.

Sospettando un collegamento tra la morte e l’investimento, la moglie, attraverso lo Studio 3a, ha fatto un esposto ai carabinieri di Polcenigo, chiedendo all’autorità giudiziaria di accertare la sussistenza di tale legame. L’esame autoptico sarà effettato domani mattina dal medico legale Lucio Bomben.

Immagine d’archivio