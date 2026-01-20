Investito mentre cammina, grave un anziano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Investito da un’auto mentre camminava in via Margherita Giol, a Ranzano di Fontanafredda. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la ex sp10. Per cause in corso di accertamento dei carabinieri di Polcenigo, un uomo di 76 anni di Sacile, momentaneamente domiciliato a Roveredo in Piano, è stato investito da una 500 X condotta da un giovane.

L’urto si è verificato nei pressi di un attraversamento pedonale. L’anziano sarebbe stato colpito dallo specchietto destro della macchina; l’utilitaria procedeva da Fontanafredda verso Polcenigo. E’ stato quindi caricato sul parabrezza. L’impatto è stato violento con l’anziano che è stato poi proiettato in avanti fino a finire rovinosamente a terra.

Immediata l’attivazione dei mezzi di soccorso. Sul posto sono intervenute l’ambulanza e l’automedica dall’ospedale di Pordenone. L’uomo, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato condotto in condizioni serie – con il medico rianimatore a bordo dell’ambulanza – all’ospedale Santa Maria degli Angeli.