Cronaca

Ipotesi Fifa: alt al trasferimento di giocatori tra club con la stessa proprietà

La Federcalcio mondiale vuole limitare le operazioni, soprattutto in prestito, tra le società dello stesso gruppo
Monica Tosolini
Autore: Monica Tosolini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Estate calda per la famiglia Pozzo che dopo l’interruzione della trattativa per la cessione dell’Udinese al Fondo USA Guggenheim, si trova a dover gestire una serie di casi tutti legati al mondo del calcio. Sul fronte mercato, rimane sullo sfondo la situazione di Alexis Sanchez mentre l’inaspettato addio del capitano Florian Thauvin crea non pochi grattacapi nella composizione della rosa della prossima stagione a meno di un mese dalla chiusura delle trattative. Sul fronte societario, la famiglia friulana dovrà valutare il da farsi in vista della ventilata intenzione della Fifa di porre un freno agli scambi di giocatori tra club diversi che in comune hanno la stessa proprietà. L’intento dell’organismo internazionale è quello di impedire il mercato interno di giocatori appartenenti a due club controllati dallo stesso gruppo societario e di incentivare, allo stesso tempo, contratti a lungo termine che garantiscano maggiore stabilità ai giocatori. I Pozzo, proprietari dell’Udinese dal 1986, avevano acquisito il club spagnolo del Granada nel 2009 per poi cederlo nel 2016. Dal 2012, però, sono anche i proprietari del Watford che gestiscono parallelamente all’Udinese. La sinergia tra i due club, considerata strategica dalla proprietà, ha prodotto in 13 anni decine di scambi di giocatori. Pratica che dovrà cessare se le intenzioni della Fifa, come sembra, diventeranno realtà.

