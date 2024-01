“Ipotesi hotspot non del tutto archiviata”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prima sì, poi no, ora vediamo. Il possibile hotspot per i migranti che sembrava la priorità di governo e regione a inizio 2023 era stato già archiviato dal ministro degli interni Matteo Piantedosi nel corso della trilaterale con Slovenia e Croazia il 2 novembre scorso e poi uscito dai radar a fine anno. L’assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti conferma però che l’ipotesi non è stata del tutto archiviata.

Sempre l’assessore conferma di come i controlli ai confini abbiano dato risultati importanti e vista la crisi internazionale è necessario proseguire. Intanto il Sap con il segretario provinciale di Trieste Lorenzo Tamaro conferma l’esito importante dei controlli e auspica che ci sia una implementazione permanente del personale per la frontiera e l’ufficio immigrazione con una revisione della logistica vista la mole di lavoro per il comparto.