Iran, innalzata sicurezza in Italia per eventi e manifestazioni

Sono oltre 28mila gli obiettivi sensibili vigilati in Italia. Per molti di essi, in particolare quelli riconducibili ai Paesi coinvolti nel conflitto, è stato disposto il rafforzamento immediato dei dispositivi di vigilanza. E’ quanto emerso dal Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con i vertici delle forze di polizia e dell’intelligence, presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al Viminale. Innalzato il dispositivo di sicurezza su tutto il territorio nazionale in vista delle manifestazioni e degli eventi più significativi in programma nelle prossime settimane.