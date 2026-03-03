Iran, quarto giorno di guerra. Mezzaluna Rossa: 787 vittime

In apertura un aggiornamento quarto giorno di guerra, con Iran e il Medio Oriente in fiamme. L’esercito israeliano è entrato nel Libano meridionale via terra, ‘per impedire il fuoco diretto sulle comunità dello Stato ebraico’, ha detto il ministro della Difesa Katz.

L’Iran ha colpito con due droni l’ambasciata americana a Riad, che è andata a fuoco, facendo scattare l’allarme per le sedi diplomatiche Usa in Medio Oriente. Colpita anche una base in Bahrein. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto: ‘Risponderemo all’attacco, siamo pieni di munizioni’. Teheran avverte: ‘Azioni difensive da parte dei Paesi europei sarebbero un atto di guerra’.

Secondo la Mezzaluna Rossa, in Iran il numero di vittime dell’attacco sferrato da Stati Uniti e Israele è salito a 787.