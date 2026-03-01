Iraniani festeggiano morte Khamenei al Molo Audace

Un folto gruppo di giovani iraniani ieri sera ha cantato e gioito sul Molo Audace a Trieste per l’uccisione dell’ayatollah Khamenei. La speranza è quella che il loro Paese possa ora andare incontro ad un futuro di democrazia. I festeggiamenti per la caduta del capo del regime a Teheran si sono protratti per l’intera serata, come avvenuto anche in altre piazze d’Italia.

Non è stata intanto innalzata per ora l’allerta alla Base di Aviano, sede del 31esimo Fighter Wing dell’aeronautica militare statunitense, dopo gli attacchi missilistici di ieri da parte del governo iraniano alle postazioni a stelle e strisce in Medio Oriente. L’attenzione resta infatti elevata a Bravo Plus, invariata rispetto a quella decisa lo scorso giugno dopo il primo bombardamento degli Usa nell’Iran. Smentita dunque la notizia circolata nelle ultime ore che l’allerta fosse stata portata a livello Charlie.

L’evoluzione della situazione nell’area tra Iran e Golfo Persico resta comunque monitorata.