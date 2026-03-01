  • Aiello del Friuli
domenica 1 Marzo 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Iraniani festeggiano morte Khamenei al Molo Audace
Anniversari, il Coro Glemonensis compie cinquant’anni
Salvati tre escursionisti bloccati sopra Venzone
Controlli dei Carabinieri in Friuli, tre arresti e 12 denunce
Sanremo, vince Sal Da Vinci. Passaggio di testimone Conti-De Martino
L’Inter continua la sua marcia in campionato: Genoa battuto 2-0
L’ex comandante non ci sta, saluta i colleghi e fa causa
Iran, media israeliani “Khamenei è morto”
Lukaku torna al gol e gela il Bentegodi al 96°, Verona-Napoli...
Lukaku torna al gol e gela il Bentegodi al 96°, Verona-Napoli...
Cronaca
Resta intanto Bravo plus l'allerta alla Base militare di Aviano

Iraniani festeggiano morte Khamenei al Molo Audace

Redazione
Autore: Redazione

Un folto gruppo di giovani iraniani ieri sera ha cantato e gioito sul Molo Audace a Trieste per l’uccisione dell’ayatollah Khamenei. La speranza è quella che il loro Paese possa ora andare incontro ad un futuro di democrazia. I festeggiamenti per la caduta del capo del regime a Teheran si sono protratti per l’intera serata, come avvenuto anche in altre piazze d’Italia.

Non è stata intanto innalzata per ora l’allerta alla Base di Aviano, sede del 31esimo Fighter Wing dell’aeronautica militare statunitense, dopo gli attacchi missilistici di ieri da parte del governo iraniano alle postazioni a stelle e strisce in Medio Oriente. L’attenzione resta infatti elevata a Bravo Plus, invariata rispetto a quella decisa lo scorso giugno dopo il primo bombardamento degli Usa nell’Iran. Smentita dunque la notizia circolata nelle ultime ore che l’allerta fosse stata portata a livello Charlie.

L’evoluzione della situazione nell’area tra Iran e Golfo Persico resta comunque monitorata.

