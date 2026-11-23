A Gemona si ricostruivano ancora le case quando, nel novembre del 1980, i sindaci dei comuni terremotati del Friuli si riunirono per organizzare gli aiuti al Sud. Erano passati appena quattro anni dalle scosse del 1976. Nell’anno del cinquantesimo anniversario del sisma friulano e dell’avvio della ricostruzione, ricorrono oggi i 46 anni dal terremoto dell’Irpinia. La scossa del 23 novembre devastò vaste aree della Campania e della Basilicata e provocò quasi tremila vittime, ricordate dai presidenti del Senato e della Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

Nei primi giorni dell’emergenza, in Friuli furono censiti i prefabbricati e le attrezzature utilizzati dopo il sisma del ’76, per capire quali potessero essere messi a disposizione delle comunità colpite. Da Udine partì una squadra di tecnici e dipendenti comunali, mentre la sezione udinese dell’Associazione nazionale alpini contribuì con volontari e fondi raccolti tra i soci.

Il 9 dicembre, a 16 giorni dalla scossa, la Regione Friuli Venezia Giulia istituì con la legge regionale n. 67 un fondo di solidarietà per le zone terremotate del Sud, con una dotazione iniziale di tre miliardi di lire.

A unire le due emergenze fu anche Giuseppe Zamberletti. Commissario straordinario in Friuli nel 1976, fu richiamato nel 1980 per riorganizzare i soccorsi e ristabilire il collegamento con i sindaci. Le esperienze del Friuli e dell’Irpinia contribuirono alla nascita, nel 1982, del Dipartimento della Protezione Civile.