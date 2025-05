Irregolarità Stadio Friuli: Tar, inammissibili ricorsi contro Anac su lavori

Sono stati dichiarati inammissibili dal Tar del Lazio i ricorsi con i quali il Comune di Udine e l’Udinese Calcio contestavano la determina con la quale l’Autorità Nazionale Anti Corruzione nel maggio 2021 rilevò presunte irregolarità nella gestione dello Stadio Friuli.

Una vicenda iniziata a fine marzo 2013 quando fu stipulato il contratto di 99 anni per il diritto di superficie chiedendo ad Anac un parere circa la qualificazione del contratto. L’Autorità rispose formulando alcuni rilievi sulla procedura. In seguito al recepimento di una successiva normativa regionale e nazionale, l’Udinese Calcio avanzò il proposito di realizzare alcuni interventi che necessitavano di variazioni urbanistiche; intendimento, questo, condiviso dal Comune, il quale demandò a una Conferenza di servizi l’approvazione del progetto. Arrivò, quindi, la nuova delibera – contestata – con la quale l’Anac rilevò che lo Stadio Friuli non poteva considerarsi alla stregua di una struttura privata di proprietà dell’Udinese Calcio. Doveva essere l’Amministrazione comunale a continuare ad assicurare la sua fruibilità. Furono evidenziate ulteriori irregolarità, come la ritenuta illegittimità del cambio di denominazione dell’impianto, associato a uno sponsor, e il presunto omesso controllo da parte del Comune dei lavori di manutenzione che dovevano essere eseguiti dalla società. Di qui, i ricorsi al Tar del Comune di Udine e della società Udinese Calcio adesso decisi.

In via preliminare, i giudici amministrativi hanno ritenuto fondata l’eccezione d’inammissibilità dei ricorsi “per carenza d’interesse”.

L’Amministrazione comunale “mantiene dunque la propria potestà discrezionale di adeguarsi o non adeguarsi alle indicazioni rese dall’Anac. La mancata conformazione alla delibera non determina comunque alcuna conseguenza negativa sulle parti del contratto.