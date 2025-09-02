Isabel nasce in casa: l’infermiera guida il papà al telefono

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha mantenuto la calma e ha seguito alla lettera le indicazioni che, al telefono, l’infermiera della Sores gli dava. Ed è così che alle 2.36 di ieri Isabel è nata in casa, a Morsano al Tagliamento. Tutto Nicola Bertoia, il papà della piccola, si sarebbe aspettato tranne che dover aiutare nel cuore della notte la moglie, Vanessa Biasin, a far nascere la terzogenita.

La neonata, che pesa 3 chili e 800 grammi, sta bene e si trova con la mamma all’ospedale di Latisana.

Isabel sarebbe dovuta nascere, in realtà, domenica. Ma ieri notte a Vanessa si sono rotte improvvisamente le acque e, una volta in doccia, si è resa conto che la piccola che portava in grembo di lì a poco sarebbe venuta alla luce. Il marito, dopo averla fatta stendere, ha chiamato il 112. L’ambulanza da San Vito è arrivata dopo dieci minuti, l’automedica da Pordenone dopo 20.

E Isabel? E’ nata grazie al papà, dopo appena 5 minuti, guidato al telefono dall’infermiera della Sores.

“In questo caso – spiegano il direttore del Dipartimento della Sala operativa regionale emergenza sanitaria, Giulio Trillò, e il responsabile infermieristico di funzione Federico Nadalin – è stato indicato come assecondare il parto imminente di una donna gravida. Il momento più emozionante per l’infermiere della Sores è quando si sentono i primi gemiti del neonato e si istruisce alla gestione del piccolo con il contato pelle a pelle con la mamma”.

Infatti, una volta che medici ed infermieri hanno raggiunto Morsano, la piccola era già attaccata al seno della madre. Felicitazioni alla famiglia sono arrivate dal sindaco Elena Maiolla.