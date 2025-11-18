Isontino ferito dal maltempo: una rete di soccorsi per rialzarsi insieme

L’Isontino continua a fare i conti con la violenta ondata di maltempo che da lunedì 17 novembre ha colpito in modo particolarmente grave i comuni di Cormons e Romans d’Isonzo. La Prefettura di Gorizia, guidata dal Prefetto Ester Fedullo, ha attivato fin dalle prime ore dell’emergenza il Centro Coordinamento Soccorsi, riunendo attorno al tavolo operativo tutte le componenti della macchina dei soccorsi: Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Brigata Pozzuolo del Friuli, XIII Reggimento Carabinieri, Polizia Stradale e SORES in collegamento con la Protezione Civile regionale. Questa mattina si è tenuta una nuova ricognizione della situazione, alla presenza dell’Assessore e del Direttore della Protezione Civile regionale, in collegamento con il COREM – riunito già ieri pomeriggio – e con il Presidente della Regione, oltre ai Sindaci dei territori colpiti.

Le notizie più gravi arrivano da Brazzano, nel Comune di Cormons, dove nella serata di ieri i Vigili del Fuoco hanno concluso le operazioni di ricerca delle persone disperse sotto le macerie della frana: entrambe sono state purtroppo ritrovate senza vita. Nella stessa zona, circa 80 residenti sono stati evacuati in via precauzionale.

Situazione complessa anche a Versa, frazione di Romans d’Isonzo, dove l’esondazione dei canali Judrio e Versa ha sommerso intere abitazioni, costringendo molti cittadini a rifugiarsi ai piani superiori. Con il miglioramento del meteo e l’abbassamento delle acque, questa mattina i Vigili del Fuoco hanno avviato il triage degli edifici per verificarne l’agibilità. Saranno necessarie verifiche sugli impianti elettrici, poiché la maggior parte delle case è risultata allagata.

La SORES ha garantito il supporto sanitario per le persone evacuate che hanno richiesto assistenza, mentre le Forze dell’Ordine continuano a presidiare il territorio per assicurare sicurezza nelle aree colpite. La Protezione Civile regionale, con il supporto dei volontari, è attiva su entrambi gli scenari, fornendo mezzi e aiuto alla popolazione sfollata. La Polizia Stradale ha inoltre effettuato una mappatura completa delle criticità viarie, alcune delle quali risultano in miglioramento.