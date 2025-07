Isonzo a rischio-siccità, Legambiente: “Non si ripeta il disastro del 2022”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si garantisca nell’Isonzo il Deflusso Minimo Vitale del corso d’acqua. A lanciare quest’appello verso le istituzioni sono le sezioni di Gorizia e Monfalcone di Legambiente, preoccupate per i primi segnali di siccità manifestati lungo il letto del fiume, con la traversa di Sagrado già in sofferenza.

La richiesta dell’associazione ambientalista ha l’obiettivo di far si che non si ripetano episodi come quello verificatosi nel 2022 a seguito di un lungo periodo di siccità, quando – ricorda Legambiente – “si ebbe una notevolissima moria di fauna ittica nel tratto di fiume tra l’abitato di Gradisca d’Isonzo e quello di Sagrado proprio perché non si era rispettato il Deflusso Minimo Vitale. In quell’occasione, nonostante il tempestivo impegno di numerosi volontari, morirono centinaia di pesci e di altri animali acquatici”.

Legambiente Gorizia aggiunge come all’epoca si fece promotrice di un documentato esposto in Procura per identificare i responsabili di tale moria: “Finora – spiega l’associazione – non è stata data risposta. Ci teniamo a ricordare che è fondamentale salvaguardare la biodiversità di tutti i tipi di habitat, anche quelli fluviali come quello dell’Isonzo”.

Un appello finale viene lanciato da Legambiente ai comuni cittadini, affinché si facciano “sentinelle del territorio” e segnalino ogni eventuale caso di criticità del fiume alle autorità preposte affinché ottemperino scrupolosamente alle disposizioni di legge.