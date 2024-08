Ispezioni straordinarie in una comunità di minori stranieri di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una ventina di uomini delle Forze dell’ordine questa mattina sono intervenuti in piazzale Cella per effettuare dei controlli straordinari all’interno della struttura di accoglienza gestita dalla cooperativa Hanna House, che attualmente ospita 48 minori stranieri non accompagnati.

Il blitz è iniziato poco prima delle 8 ed è stato eseguito dalla Polizia di Stato supportata da agenti in tenuta antisommossa, militari dell’Arma e dagli uomini della Polizia Locale, giunti sul posto anche con l’unità cinofila. Gli agenti hanno passato al setaccio le stanze da letto, prendendo in custodia diversi oggetti non ritenuti appropriati. Nelle camere sono stati trovati ad esempio diversi pezzi di legno, battiscopa, o coltelli da cucina. Materiale che potrebbe eventualmente essere utilizzato in maniera inappropriata in caso di litigi o risse tra gli ospiti della comunità.

Né droga o vere armi sono state rinvenute. Si tratta di verifiche che vengono programmate mensilmente nei centri che accolgono i minori stranieri, svolte senza preavviso come avvenuto spesso all’interno della Casa dell’Immacolata. Si tratta di controlli di prevenzione, più che di repressione, organizzati anche per far capire ai giovani stranieri accolti a Udine e in Italia che le Forze dell’ordine sono presenti e vigilano su di loro.