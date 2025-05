Istria e Lussino più vicine con il collegamento marittimo che torna dopo 2 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quattro ore per arrivare a Lussino a un prezzo più che competitivo. Torna dopo due anni di stop il collegamento marittimo tra Trieste e l’isola croata con l’aliscafo che toccherà anche Rovigno, Parenzo e Pirano in Slovenia. Liberty line, che già curava il collegamento dal 2008 al 2023 e che trasporta 3,5 milioni di passeggeri all’anno soprattutto in Sicilia, ha sottoscritto il contratto di servizio con la Regione che ha investito 4,5 milioni per i prossimi tre anni. L’assessore Cristina Amirante ha confermato l’obiettivo anche di mettere in rete tutta la mobilità del Friuli Venezia Giulia e di lavorare a possibili connessioni. Il servizio negli anni passati aveva raggiunto picchi di 17 mila passeggeri.