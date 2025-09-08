Istruttore flirta con allieva minorenne, condannato

Per aver avuto una relazione sentimentale con una sua giovanissima allieva, che non aveva neanche 14 anni, un istruttore di uno sport di squadra di 45 anni che lavora in provincia di Udine ha patteggiato una pena di due anni di reclusione per il reato di atti sessuali con minorenne.

La relazione tra l’istruttore e la preadolescente era cominciata da tempo. Oltre a vedersi durante gli allenamenti, i due comunicavano anche in chat, dove si scambiavano fotografie molto particolari. Ed è stato proprio controllando lo smartphone della propria figlia che i genitori della ragazza si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno sporto denuncia.

All’uomo, il gup di Udine ha concesso la sospensione della pena, condizionata però alla frequentazione di un corso specifico di recupero, con incontri bisettimanali e relazione finale. Al termine del corso, il Tribunale valuterà la posizione dell’uomo.