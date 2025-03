Istruzione: ministro Valditara visita l’Educandato Uccellis a Udine

Il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha fatto visita oggi pomeriggio all’Educandato statale Collegio Uccellis di Udine dove è stato accolto dall’assessore regionale all’Istruzione e formazione Alessia Rosolen assieme, tra gli altri, al Prefetto Domenico Lione, alla dirigente dell’istituto Anna Maria Zilli, alla direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Daniela Beltrame, al vice sindaco del Comune di Udine Alessandro Venanzi. “Questa scuola si distingue per l’insegnamento plurilingue e la forte spinta ai progetti di internazionalizzazione che rispecchiano l’identità del Friuli Venezia Giulia, dove convivono tre lingue minoritarie e dove c’è una forte impronta agli scambi con l’estero” ha evidenziato Rosolen nel suo intervento di saluto al ministro. Valditara ha incontrato gli alunni della scuola primaria e gli studenti del Liceo classico europeo. I più piccoli lo hanno accolto cantando un brano in inglese; i più grandi gli hanno posto alcune domande sul futuro della scuola in chiave internazionale e lo hanno invitato ad apporre la propria firma nel libro degli ospiti. Il ministro si è congratulato per quella che ha definito una scuola di eccellenza nel panorama italiano, orientata ai contatti con l’estero e alle contaminazioni culturali, che con la sua impronta classica si fa portatrice del made in Italy. Valditara, per questo, ha invitato gli stessi studenti a farsi ambasciatori della propria scuola. L’assessore, a margine della visita, ha ricordato l’impegno dell’Uccellis nell’organizzare la XVII edizione delle Convittiadi 2025. La manifestazione si svolgerà a Lignano Sabbiadoro da domenica 16 a domenica 23 marzo e richiamerà in Friuli oltre 2000 studenti, provenienti da 30 educandati di tutta Italia. “Le Convittiadi sono un esempio concreto dell’eccellenza del nostro sistema scolastico” ha ribadito Rosolen, ricordando anche “la volontà della Regione di promuovere, entro l’anno, una norma organica sull’inserimento dell’attività motoria come percorso continuativo all’interno della formazione scolastica”.

Quanto all’internazionalizzazione, Rosolen ha richiamato il Protocollo d’intesa tra la Regione e l’Educandato Uccellis per la promozione della dimensione europea e internazionale dell’istruzione che comporta anche un sostegno economico con fondi regionali a tre progetti. Il progetto “Open Windows of Europe…” prevede la realizzazione di percorsi di mobilità studentesca con individuazione delle scuole partner tramite bando; per l’Uccellis e il Paschini di Tolmezzo, è in programma un progetto di mobilità in Albania. Successivamente, ci sarà la mobilità in entrata degli studenti delle scuole ospitanti presso gli istituti di riferimento del Friuli Venezia Giulia. Il secondo progetto “Global Teaching Labs/ MISTI- MIT Italy” prevede la presenza in classe, per tre settimane, di 8 studenti selezionati dal Massachussetts Institute of Technology (MIT) di Boston che terranno lezioni in lingua inglese su una delle materie individuate dalla scuola ospitante. Partecipano al progetto 8 scuole del Friuli Venezia Giulia. Infine, il progetto “Una scuola senza confini” si propone di creare una rete di istituti che coordini e gestisca progetti educativi delle scuole della regione Friuli Venezia Giulia e quelle della minoranza linguistica italiana presenti in Slovenia e Croazia, con l’obiettivo di confrontare i curricula di studio e individuare moduli formativi comuni.