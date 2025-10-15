Italia-Israele, 3mila gli agenti impegnati per garantire sicurezza

Sono oltre 3 mila gli uomini e le donne delle forze dell’ordine che hanno operato a Udine dall’11 al 15 ottobre nell’ambito della sicurezza pubblica legata alla partita Italia-Israele e alle manifestazioni ad essa correlata. Solo ieri sono stati 1104 gli operatori messi in campo dalla Questura, con 239 poliziotti, 390 uomini dei reparti anti-sommossa, 12 unità cinofile e altrettanti team artificieri, mentre sono state 14 le squadre speciali anti-terrorismo messe a disposizione per la tutela della delegazione israeliana, per la cui sicurezza dell’albergo in cui si trovava sono stati impiegati anche 185 operatori di polizia, 18 tiratori scelti e 440 uomini dei reparti anti-sommossa.