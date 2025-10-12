Italia-Israele, gli Azzurri alloggiano a Le Fucine Hotel di Buttrio

In Friuli è arrivata la Nazionale guidata dal CT Gennaro Gattuso. Gli Azzurri sono atterrati questa mattina a Ronchi dei legionari, poco prima dell’alba, direttamente da Tallinn, subito dopo aver sconfitto l’Estonia per 3 a 0.

Come già accaduto in precedenti occasioni, la squadra ha deciso di alloggiare alle Fucine Hotel di Buttrio, che si conferma sempre più meta prediletta da club sportivi e delegazioni internazionali. Retegui, Donnarumma e compagni avranno a loro completa disposizione l’intera struttura.

“Ho visto i giocatori concentrati sul match di martedì,” riferisce la manager dell’albergo, Beatrice Nardini, soddisfatta che la Nazionale abbia scelto ancora una volta l’hotel posto di fronte alle Officine Meccaniche Danieli. “Si sono trovati bene e hanno prenotato nuovamente,” prosegue la direttrice. “Siamo orgogliosi di poterli ospitare ed è sempre un grande piacere.”

A sorvegliare la squadra e l’albergo è presente un dispositivo di sicurezza standard, analogo a quello dello scorso anno. La situazione all’Hotel Le Fucine contrasta nettamente con quella dell’Hotel Friuli che, da ieri, appare quasi fortificato, circondato da Forze dell’Ordine e militari armati.