domenica 12 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Michele Castagna trionfa al Campionato italiano di speedway
I Benussi trionfano alla Barcolana con i primi due posti
Cacciatore morto, monito di Federcaccia FVG alla massima prudenza
Italia-Israele, gli Azzurri alloggiano a Le Fucine Hotel di Buttrio
Pro Pal: in 50 protestano durante la Barcolana
In piazza Primo Maggio un sudario coi 18mila nomi dei bimbi...
Gemona in festa per i 100 anni dei suoi Alpini
Il corteo pro pal a Udine si farà, polemiche tra maggioranza...
Cividale-Castelmonte, vincono Degasperi e Muradore
Colpo di fucile uccide un cacciatore a Faedis
Cronaca

Italia-Israele, gli Azzurri alloggiano a Le Fucine Hotel di Buttrio

Gattuso, Donnarumma e compagni sono arrivati in Friuli subito dopo aver sconfitto l'Estonia
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

In Friuli è arrivata la Nazionale guidata dal CT Gennaro Gattuso. Gli Azzurri sono atterrati questa mattina a Ronchi dei legionari, poco prima dell'alba, direttamente da Tallinn, subito dopo aver sconfitto l'Estonia per 3 a 0.

Come già accaduto in precedenti occasioni, la squadra ha deciso di alloggiare alle Fucine Hotel di Buttrio, che si conferma sempre più meta prediletta da club sportivi e delegazioni internazionali. Retegui, Donnarumma e compagni avranno a loro completa disposizione l'intera struttura.

"Ho visto i giocatori concentrati sul match di martedì," riferisce la manager dell'albergo, Beatrice Nardini, soddisfatta che la Nazionale abbia scelto ancora una volta l'hotel posto di fronte alle Officine Meccaniche Danieli. "Si sono trovati bene e hanno prenotato nuovamente," prosegue la direttrice. "Siamo orgogliosi di poterli ospitare ed è sempre un grande piacere."

A sorvegliare la squadra e l'albergo è presente un dispositivo di sicurezza standard,  analogo a quello dello scorso anno. La situazione all'Hotel Le Fucine contrasta nettamente con quella dell'Hotel Friuli che, da ieri, appare quasi fortificato, circondato da Forze dell'Ordine e militari armati.

