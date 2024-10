Italia-Israele. Dazzan darà forfait. “Né entusiasmo né serenità, il patrocinio non andava concesso”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il patrocinio concesso sul filo di lana dal Comune di Udine alla partita Italia – Israele ha creato diversi malumori all’interno della maggioranza di Palazzo D’Aronco, in particolar modo tra le fila di Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile che parla di un cambio di rotta incomprensibile rispetto alle intenzioni espresse dal sindaco De Toni tre mesi fa.

Il capogruppo ha ribadito la sua presenza al corteo per la Palestina di lunedì prossimo che alle 17 partirà da piazza della Repubblica. Sarà assente, invece, il loro l’assessore alle Pari Opportunità, Arianna Facchini, impegnata in una Commissione convocata nel medesimo orario. Assieme a Di Lenardo, però, saranno presenti anche 3 consiglieri comunali del Partito Democratico, tra i quali Anna Paola Peratoner, Giancarlo Ballotta e Matteo Mansi. Proprio quest’ultimo, dopo le recenti frizioni con De Toni, ha tenuto a precisare che la sua partecipazione non sarà in contrasto con il sindaco, ma esclusivamente per dare un piccolo contributo per la Pace e per il riconoscimento di uno stato per il popolo palestinese.

Non parteciperà alla manifestazione, ma non assisterà nemmeno al match degli azzurri, l’assessore allo Sport Chiara Dazzan. Secondo l’esponente di Spazio Udine il patrocinio non andava conferito, specialmente a seguito dell’escalation che il conflitto sta assumendo nel Medioriente. “Con tutto il rispetto verso la maglia azzurra e la comunità ebraica, il patrocinio un Comune lo concede ad eventi che portano orgoglio, entusiasmo e prestigio alla città. Elementi che questa partita non sta suscitando. Non c’è affatto serenità. Non posso dunque esprimermi positivamente su un evento che sta creando timore nella nostra comunità. Stato d’animo– prosegue l’amministratrice – confermato anche dalle difficoltà riscontrate ai botteghini (diversi i biglietti ceduti gratuitamente alle società sportive locali, ndr)”.

“Ben diverso è invece concedere il patrocinio ad un evento sportivo che porta lustro, come ad esempio la partita di rugby che vedrà l’Italia sfidare l’Argentina il 9 novembre, sempre allo stadio Friuli (la partita sarà presentata ufficialmente domani alle 11.30, ndr). Il match, infatti, viaggia verso il sold-out. E’ palese – conclude Dazzan – la differenza tra le due situazioni, ma riconosco lo sforzo fatto dal sindaco nel cercare un confronto”.