martedì 7 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Italia-Israele, domani scatta il piano ‘sicurezza’ di avvicinamento alla gara
Piani e investimenti per il bosco: sopralluogo nei comuni del Consorzio...
Al via i lavori Polis nell’Ufficio postale di Paluzza
Palabigot di Gorizia pronto ad ospitare eventi sportivi e concerti
Bon complean Maman! In arrivo la nuova stagione, si festeggiano i...
Martella: «Disciplina, metodo e conoscenza: la finanza come strumento strategico per...
Femca Cisl Fvg: a Udine si contratta la parità di genere
Crisi industriali, Fim Cisl: “Zml di Maniago in difficoltà, anno nero...
Volley, successo netto per 3-0 della Cda Talmassons contro Modena
Sport paralimpici protagonisti a Gorizia con “No Borders, No Limits”
Cronaca

Italia-Israele, domani scatta il piano 'sicurezza' di avvicinamento alla gara

Il prefiltraggio inizierà a notevole distanza dall'impianto, con misure antiterrorismo
Redazione
Autore: Redazione

Sicurezza rafforzata, anche a Udine, per eventuali manifestazioni legate ai tragici eventi del 7 ottobre. Al momento dalla Questura confermano che la situazione è normale e non ci sono stati episodi degni di nota.

Domani, invece, scatterà il piano di avvicinamento alla partita Italia Israele di martedì 14 ottobre.

Il prefetto Domenico Lione ha già convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel quale saranno analizzati tutti gli aspetti per lo svolgimento nella massima sicurezza del match. Si tratta di una sorta di replica di ciò che accadde esattamente un anno fa, solo che in quel caso la sfida valeva per la Uefa Nations League. Anche allora, così come accadrà tra una settimana, la zona dello stadio Friuli venne completamente isolata rispetto al resto della città. Il prefiltraggio inizierà a notevole distanza dall’impianto, con misure antiterrorismo. Chiunque si avvicinerà allo stadio sarà sottoposto a verifiche con dispositivi di ultima generazione per scongiurare la presenza di armi o esplosivi.

La prevendita resta molto fiacca: al momento sono stati venduti meno di 5mila biglietti rispetto a una capienza di circa 25mila persone. I comitati Pro Pal e le associazioni contrarie alla disputa dell’evento hanno annunciato che daranno vita a manifestazioni di protesta nel centro cittadino, a partire dalle 17.30. Saranno approntati blocchi stradali che impediranno l’accesso alle vie che conducono all’impianto sportivo, incluso in una sorta di zona rossa.

Sulla presenza a Udine del Mossad, intanto, smentita dal Dipartimento di Pubblica sicurezza, l’onorevole Marco Grimaldi, di Alleanza Verdi sinistra Possibile, ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per sapere “se conferma la presenza del Mossad, a Udine, il 14 ottobre, e se è normale che agenti di un servizio segreto straniero agiscano sul territorio italiano in raccordo con polizia e carabinieri per questioni di ordine pubblico. Inoltre, sulla base di quali protocolli, accordi e regole di ingaggio gli agenti del Mossad agirebbero in territorio italiano”.

